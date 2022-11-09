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В народе его прозвали «Алёша» – в Латвии сносят очередной памятник советским воинам

09 ноября 2022 11:34
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Новости Латвии. В латвийском городе Резекне начался снос памятника советским воинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работы по демонтажу начались глубокой ночью, чтобы не привлекать внимания. Чтобы избежать возможных столкновений с протестующими, район был оцеплен полицией.  

В народе его прозвали «Алёша» – в Латвии сносят очередной памятник советским воинам-1

Против сноса активно выступил мэр города. Он рассказал, что обратился к властям с просьбой оставить мемориал, но получил отказ. Памятник, который в народе назвали «Алеша», был установлен в 1976 году в честь бойцов Красной армии, погибших при освобождении Резекне в годы Второй мировой войны.  

# Памятники # Александр Барташевич # Новости Латвии # Фотофакт

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