В народе его прозвали «Алёша» – в Латвии сносят очередной памятник советским воинам

Новости Латвии. В латвийском городе Резекне начался снос памятника советским воинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работы по демонтажу начались глубокой ночью, чтобы не привлекать внимания. Чтобы избежать возможных столкновений с протестующими, район был оцеплен полицией.

Против сноса активно выступил мэр города. Он рассказал, что обратился к властям с просьбой оставить мемориал, но получил отказ. Памятник, который в народе назвали «Алеша», был установлен в 1976 году в честь бойцов Красной армии, погибших при освобождении Резекне в годы Второй мировой войны.