СКА разгромил «Салават Юлаев» и одержал пятую победу подряд в КХЛ

Петербургский СКА обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:0 в матче КХЛ. Об этом пишет ТАСС. Игру посетили почти 12 тыс. зрителей.

Шайбы на свой счет записали, Андрей Педан, Егор Зеленов, николай Голдобин и Марат Хайруллин.

Для СКА эта встреча стала пятой подряд. Команда имеет 64 очка в 55 матчах и занимает восьмое место на Западе. «Салават Юлаев» после шести побед одержал первое поражение, с 60 очками клуб идет пятым на Востоке.

В следующем туре СКА сыграет с «Северсталью», а «Салават Юлаев» – с «Трактором».

В еще одном матче хабаровский «Амур» на выезде обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 3:0.

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