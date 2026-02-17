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В Сейме Литвы потребовали доказать «полезность нового полигона»

17 февраля 2026 07:04
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В Сейме Литвы потребовали от военных обосновать необходимость строительства нового полигона в населенном пункте вблизи границы с Беларусью и Польшей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сейме Литвы потребовали доказать «полезность нового полигона»-2

Главный аргумент – территория уникальна – здесь находятся пять природных заказников. Парламентарии указывают, что если речь идет об обычном полигоне, в Литве есть и другие подходящие локации. А если объект имеет стратегическое значение, военные должны открыто заявить об этом. На закрытом заседании Комитета по национальной безопасности убедительных аргументов в пользу именно этого места так и не прозвучало. Местные жители также выступили против проекта. Их беспокоят планы по вырубке тысяч гектаров леса и возможное вынужденное переселение из-за строительства полигона.

# Новости Литвы

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