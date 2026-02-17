В Сейме Литвы потребовали доказать «полезность нового полигона»

Главный аргумент – территория уникальна – здесь находятся пять природных заказников. Парламентарии указывают, что если речь идет об обычном полигоне, в Литве есть и другие подходящие локации. А если объект имеет стратегическое значение, военные должны открыто заявить об этом. На закрытом заседании Комитета по национальной безопасности убедительных аргументов в пользу именно этого места так и не прозвучало. Местные жители также выступили против проекта. Их беспокоят планы по вырубке тысяч гектаров леса и возможное вынужденное переселение из-за строительства полигона.