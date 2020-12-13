В Нагорном Карабахе было нарушено перемирие

В Нагорном Карабахе нарушено перемирие. Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в провокациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В армянском Минобороны заявили, что азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении двух населенных пунктов. В свою очередь в оборонном ведомстве Азербайджана отметили, что армянская сторона совершила провокационные действия на освобожденных территориях.

Напомним, 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали трехстороннее соглашение. Согласно ему, конфликтующие стороны должны были остановиться на занятых ими позициях и прекратить огонь.

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