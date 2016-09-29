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В начальной школе Южной Каролины подросток открыл стрельбу: три человека ранены

29 сентября 2016 07:54
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Новости США. В начальной школе в штате Южная Каролина подросток открыл стрельбу. Ранения получили двое детей и учительница, они госпитализированы. Полиция задержала подозреваемого, им оказался 14-летний подросток.

Правоохранительные органы сообщают, что недалеко от места инцидента они обнаружили убитого отца стрелка. Все данные указывают на то, что подросток сначала расправился с ним, а после открыл огонь в школе. В данный момент власти устанавливают мотивы преступника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Стрельба в США

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