В начальной школе Южной Каролины подросток открыл стрельбу: три человека ранены

Новости США. В начальной школе в штате Южная Каролина подросток открыл стрельбу. Ранения получили двое детей и учительница, они госпитализированы. Полиция задержала подозреваемого, им оказался 14-летний подросток.

Правоохранительные органы сообщают, что недалеко от места инцидента они обнаружили убитого отца стрелка. Все данные указывают на то, что подросток сначала расправился с ним, а после открыл огонь в школе. В данный момент власти устанавливают мотивы преступника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.