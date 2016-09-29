Ради кредитного транша в Греции уменьшат пенсии, соцвыплаты, повысят налоги и ускорят приватизацию

Новости Греции. Ради очередного кредитного транша Греция приняла новый пакет реформ. Парламент Эллады большинством проголосовал за сокращение государственных расходов. Так, в стране в очередной раз уменьшат пенсии, социальные выплаты, зато повысят налоги и ускорят приватизацию.

Все это в обмен на почти три миллиарда евро от международных банков. Они в ближайшее время решат, достаточно ли Греция затянула пояса граждан, чтобы получить на свои счета новую порцию кредитных денег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.