Прямой эфир

Ради кредитного транша в Греции уменьшат пенсии, соцвыплаты, повысят налоги и ускорят приватизацию

29 сентября 2016 05:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Греции. Ради очередного кредитного транша Греция приняла новый пакет реформ. Парламент Эллады большинством проголосовал за сокращение государственных расходов. Так, в стране в очередной раз уменьшат пенсии, социальные выплаты, зато повысят налоги и ускорят приватизацию.

Все это в обмен на почти три миллиарда евро от международных банков. Они в ближайшее время решат, достаточно ли Греция затянула пояса граждан, чтобы получить на свои счета новую порцию кредитных денег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Кризис в Греции

Другие новости рубрики

Все новости
В России готовятся ввести налог на «тунеядцев»
28 сентября 2016 18:47

В России готовятся ввести налог на «тунеядцев»

Почему население Литвы каждый час уменьшается на 5 человек?
28 сентября 2016 18:46

Почему население Литвы каждый час уменьшается на 5 человек?

Жители деревни Вишнево о Шимоне Пересе: «Он гордился, что он из этой местности родом»
28 сентября 2016 18:40

Жители деревни Вишнево о Шимоне Пересе: «Он гордился, что он из этой местности родом»