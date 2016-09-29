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В Германии полиция застрелила мужчину, который хотел расправиться с соседом, изнасиловавшим его дочь

29 сентября 2016 06:01
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Новости Германии. Скандал с мигрантами произошел в Берлине. Полиция застрелила мужчину, который хотел расправиться с соседом, изнасиловавшим его дочь. Стражи порядка задержали подозреваемого, однако отец в порыве эмоций закричал «тому не выжить» и бросился на преступника. Полиция открыла огонь. В результате полученных ранений мужчина скончался в больнице. А насильника ждет суд.

Впрочем, за последнее время это не первый случай, когда правоохранители вынуждены использовать оружие против мигрантов, которые хотят устроить самосуд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Стрельба

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