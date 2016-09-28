В России готовятся ввести налог на «тунеядцев»

Новости России. Правительство России готовит закон о налоге на неработающих граждан. Другими словами – на тунеядцев.

В стране проживает 75 миллионов граждан трудоспособного возраста.

Для пользования общественными благами их выплаты должны поступать в систему социального и медицинского страхования. Однако у неработающих россиян таких перечислений нет.

Здесь российские власти взяли пример с Беларуси: если человек не платит налоги вообще, значит, для него должен быть установлен индивидуальный налог на право получения социального пакета гражданина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.