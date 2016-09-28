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В России готовятся ввести налог на «тунеядцев»

28 сентября 2016 18:47
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Новости России. Правительство России готовит закон о налоге на неработающих граждан. Другими словами – на тунеядцев.

В стране проживает 75 миллионов граждан трудоспособного возраста.

Для пользования общественными благами их выплаты должны поступать в систему социального и медицинского страхования. Однако у неработающих россиян таких перечислений нет.

Здесь российские власти взяли пример с Беларуси: если человек не платит налоги вообще, значит, для него должен быть установлен индивидуальный налог на право получения социального пакета гражданина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом планируется вывести на чистую воду и тех, кто скрывает свои доходы от налогообложения.

# Налоги

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