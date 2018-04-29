В Мюнхене товарный поезд сошёл с рельсов

Новости Германии. Ночью 28 апреля в Мюнхене 400-метровый товарный поезд сошёл с рельсов. Он направлялся в Бремерхафен.

Как сообщает Presseportal, с рельсов сошли локомотив и два вагона. Из-за произошедшего были повреждены железнодорожные пути, а также нарушено электроснабжение линии.