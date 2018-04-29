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В Мюнхене товарный поезд сошёл с рельсов

29 апреля 2018 06:51
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Новости Германии. Ночью 28 апреля в Мюнхене 400-метровый товарный поезд сошёл с рельсов. Он направлялся в Бремерхафен.  

Как сообщает Presseportal, с рельсов сошли локомотив и два вагона. Из-за произошедшего были повреждены железнодорожные пути, а также нарушено электроснабжение линии.  

В Мюнхене товарный поезд сошёл с рельсов-1

Фото: twitter.com/bpol_by  

Начаты ремонтные работы. Размер нанесённого ущерба оценивается в несколько миллионов евро. В инциденте никто не пострадал.  

На странице Федеральной полиции Баварии в Twitter сообщается, что пассажиры сошедшего с рельсов поезда благополучно прибыли в точку назначения.  

# Авария в Германии

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