В Мьянме и Таиланде продолжаются поиски людей после мощнейшего землетрясения

Беларусь – не единственная страна, которая откликнулась на зов о помощи. В Мьянме уже работают спасатели из России, США, Индии и Китая. Шансы обнаружить выживших под завалами с каждым днем угасают, однако прибытие международных специалистов дает надежду родственникам пропавших без вести. Так, в Нейпьидо спасли мужчину, который почти 40 часов провел под завалами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китайский поисковый отряд работал на месте обрушения больницы. Первый этаж здания во время землетрясения был полностью разрушен, а пациенты оказались в бетонной ловушке. Специалисты услышали мужчину и смогли эвакуировать пострадавшего. К несчастью, историй чудесного спасения куда меньше, чем сообщений о погибших. По последним данным, стихия унесла более 1 600 жизней. Без малого 3,5 тысячи человек пострадали. Разрушения колоссальны. Из-за повреждения электростанции город по-прежнему обесточен. Масштабы бедствия столь велики, что сил и средств не хватает, а до некоторых районов и вовсе невозможно добраться – разрушены дороги и мосты.

Тирасак Тхонгмо, командир патрульно-охранного отделения полиции Таиланда:

Область, на которой мы могли работать, очень ограничена из-за металлического мусора и острых краев. Нам также трудно попытаться проникнуть внутрь, поэтому пришлось искать другие пути, куда могут залезть хотя бы собаки. Конструкция также нестабильна, мы не знаем, рухнет ли она снова, это трудно сказать, поэтому нам также тяжело обеспечивать и свою безопасность.

Число погибших в результате обрушения здания возросло до 18. Сотни людей все еще остаются под завалами, но неустойчивость конструкций и огромные объемы обломков делают поиски крайне сложными. В Таиланде объявлено чрезвычайное положение, медики работают на пределе возможностей, пытаясь справиться с потоком раненых.