В Эстонии зафиксировали резкий скачок цен на продукты

Жители Эстонии вынуждены затягивать пояса и отказывать себе в покупке продовольствия из-за неуклонно растущих цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные СМИ пишут о заметном снижении покупательской способности населения. Согласно последним данным, объем продаж в продуктовых магазинах республики сократился на 5 % всего за один месяц, с февраля по март. Особое беспокойство вызывает значительное подорожание продуктовой базы: яиц, мяса, рыбы и молочных изделий.

Эксперты связывают резкий скачок цен с рядом факторов, в том числе с общей инфляцией в Европе. Кроме того, производители и поставщики продовольствия массово повышают стоимость товаров.