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В Эстонии зафиксировали резкий скачок цен на продукты

29 марта 2025 16:53
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Жители Эстонии вынуждены затягивать пояса и отказывать себе в покупке продовольствия из-за неуклонно растущих цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии зафиксировали резкий скачок цен на продукты-2

Местные СМИ пишут о заметном снижении покупательской способности населения. Согласно последним данным, объем продаж в продуктовых магазинах республики сократился на 5 % всего за один месяц, с февраля по март. Особое беспокойство вызывает значительное подорожание продуктовой базы: яиц, мяса, рыбы и молочных изделий.

Эксперты связывают резкий скачок цен с рядом факторов, в том числе с общей инфляцией в Европе. Кроме того, производители и поставщики продовольствия массово повышают стоимость товаров.

# Кризис в ЕС

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