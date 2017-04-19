Прямой эфир

По факту крушения сухогруза в Черном море возбуждено уголовное дело

19 апреля 2017 13:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Черном море продолжаются поиски затонувшего этой ночью сухогруза. Судно пропало с радаров в районе Керченского пролива. Не исключено, что причиной всему стал почти четырехбалльный шторм.

Корабль 1980 года выпуска. Эксперты предполагают, что со временем его обшивка истончилась и попросту не выдержала напора волн. По предварительным данным, сухогруз следовал в Турцию с грузом зерна, на борту находились 12 человек.

По некоторым данным, пятерых членов экипажа удалось спасти, один из них в состоянии сильного переохлаждения. Четверо погибли. По факту крушения возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Кораблекрушения

Другие новости рубрики

Все новости
Крушение в шторм: корабль 1980 года выпуска, не исключено, что обшивка не выдержала напора волн
19 апреля 2017 10:42

Крушение в шторм: корабль 1980 года выпуска, не исключено, что обшивка не выдержала напора волн

Маски, шарфы и видимость не более 100 метров: на Китай обрушилась песчаная буря
19 апреля 2017 10:15

Маски, шарфы и видимость не более 100 метров: на Китай обрушилась песчаная буря

Наводнение в Перу. Число жертв превысило 110 человек, около 20 числятся пропавшими без вести
19 апреля 2017 10:13

Наводнение в Перу. Число жертв превысило 110 человек, около 20 числятся пропавшими без вести