Новый канцлер Австрии предложил, как можно решить проблему беженцев в ЕС

Новости Австрии. Новый канцлер Австрии Себастьян Курц высказался за равномерное распределение миграционной нагрузки в Евросоюзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Государства ЕС должны принять до 120 тысяч беженцев, которые сейчас, в основном, находятся в Греции и Италии.

Курц считает, что принимая их, Европа не продвигается вперед и предлагает свои пути решения этой проблемы, включая поддержку стран-поставщиков мигрантов. Ранее такие же заявления делали Чехия, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия.