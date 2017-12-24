Видеофакт: панда в китайском зоопарке активно занимается спортом

Новости Китая. Большой спорт в жизни панд. В зоопарке китайского города Шэньян черно-белая медведица Пупу устраивает ежедневные тренировки: многократные кувырки, лазания и ползания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зрители да и служители зоопарка называют Пупу самой активной пандой. Ее не останавливают даже неудачи. Развернуться Пупу есть где.

В Шэньян она вместе с тремя другими черно-белыми сородичами переехала в сентябре. Специально для каждого из мишек построили «квартиры» по 650 «квадратов».