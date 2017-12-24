Прямой эфир

Видеофакт: панда в китайском зоопарке активно занимается спортом

24 декабря 2017 14:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Большой спорт в жизни панд. В зоопарке китайского города Шэньян черно-белая медведица Пупу устраивает ежедневные тренировки: многократные кувырки, лазания и ползания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зрители да и служители зоопарка называют Пупу самой активной пандой. Ее не останавливают даже неудачи. Развернуться Пупу есть где.

В Шэньян она вместе с тремя другими черно-белыми сородичами переехала в сентябре. Специально для каждого из мишек построили «квартиры» по 650 «квадратов».

# Зоопарк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новый канцлер Австрии предложил, как можно решить проблему беженцев в ЕС
24 декабря 2017 14:50

Новый канцлер Австрии предложил, как можно решить проблему беженцев в ЕС

В Лос-Анджелесе мужчина с мачете напал на прохожих: пострадали 10 человек
24 декабря 2017 14:46

В Лос-Анджелесе мужчина с мачете напал на прохожих: пострадали 10 человек

40 человек погибли при пожаре в торговом центре на Филиппинах
24 декабря 2017 14:43

40 человек погибли при пожаре в торговом центре на Филиппинах