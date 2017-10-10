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В Москве скончался известный российский целитель Аллан Чумак

10 октября 2017 09:17
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Новости России. Целитель Аллан Чумак умер в Москве. Ему было 82 года. Супруга Чумака подтвердила информацию о смерти мужа, но не назвала причину смерти.

О смерти сообщил друг целителя – журналист Дмитрий Гордон – на личной странице в социальной сети. Мужчина сообщил, что Аллан Чумак был не только выдающимся целителем, но и писателем, философом и просто замечательным человеком. Их дружба длилась 27 лет.

Дмитрий Гордон:
Мне будет очень его не хватать. Светлая память!

«Заряжал» целительной энергией воду через телеэкраны: чем запомнился Алан Чумак (здесь подробнее). 

В Москве скончался известный российский целитель Аллан Чумак -1

Дмитрий Гордон слева и Аллан Чумак справа. Фото: facebook.com/gordondmitry

Аллан Чумак был известен во всем СССР благодаря лечебным телевизионным сеансам – целитель «заряжал» воду, крема и другие вещи через экран. Это собирало у телевизоров миллионы человек. Интересно, что во время сеансов Чумак не произносил ни слова – только шевелил губами и делал пассы руками.

# Фотофакт # Некролог # Аллан Чумак

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