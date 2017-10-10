В Москве скончался известный российский целитель Аллан Чумак

Новости России. Целитель Аллан Чумак умер в Москве. Ему было 82 года. Супруга Чумака подтвердила информацию о смерти мужа, но не назвала причину смерти.

О смерти сообщил друг целителя – журналист Дмитрий Гордон – на личной странице в социальной сети. Мужчина сообщил, что Аллан Чумак был не только выдающимся целителем, но и писателем, философом и просто замечательным человеком. Их дружба длилась 27 лет.

Дмитрий Гордон:

Мне будет очень его не хватать. Светлая память!