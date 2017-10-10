В Лондоне вооруженные мачете злоумышленники ограбили ювелирный салон

Новости Великобритании. Ювелирный салон в Лондоне подвергся дерзкому налету. Злоумышленники, вооруженные мачете, по сообщениям очевидцев, их было шестеро, подъехали к магазину на мотоциклах. Затем, при помощи кувалды разбили витрину и проникли внутрь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их добычей стали брендовые часы и ювелирные украшения. Перед тем как скрыться, грабители разгромили витрины, полки и оборудование. Полицейские устроили погоню за правонарушителями. Чуть позже, один из них разбился на Оксфорд-стрит.