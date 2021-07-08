Сильный взрыв в порту ОАЭ. Загорелся один из контейнеров торгового судна

Новости ОАЭ. Мощный взрыв прогремел в порту Дубая. На воздух взлетел один из контейнеров торгового судна. Корабль был пришвартован в гавани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Экипаж смог вовремя покинуть борт. Взрыв был настолько сильным, что его ощутили даже в 15 километрах от порта. Позже стало известно, что в контейнере находились легковоспламеняющиеся вещества и материалы. На данный момент ситуация под контролем. На месте ЧП работают пожарные. Обстоятельства взрыва устанавливаются.