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Сильный взрыв в порту ОАЭ. Загорелся один из контейнеров торгового судна

08 июля 2021 09:04
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Новости ОАЭ. Мощный взрыв прогремел в порту Дубая. На воздух взлетел один из контейнеров торгового судна. Корабль был пришвартован в гавани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный взрыв в порту ОАЭ. Загорелся один из контейнеров торгового судна-1

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Экипаж смог вовремя покинуть борт. Взрыв был настолько сильным, что его ощутили даже в 15 километрах от порта. Позже стало известно, что в контейнере находились легковоспламеняющиеся вещества и материалы. На данный момент ситуация под контролем. На месте ЧП работают пожарные. Обстоятельства взрыва устанавливаются.

# Взрыв # Фотофакт

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