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Поиски ещё 9 человек продолжаются. Камчатка скорбит по погибшим в авиакатастрофе

08 июля 2021 08:52
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Новости России. Камчатка скорбит по погибшим при крушении самолета Ан-26. На данный момент обнаружены тела 19 человек. Поиски еще девятерых продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поиски ещё 9 человек продолжаются. Камчатка скорбит по погибшим в авиакатастрофе-1

В спецоперации задействованы более 10 единиц спецтехники, свыше 60 человек, в том числе волонтеры. 8 июля к поискам присоединились водолазы. Для проведения подводных работ к месту трагедии следует также специальное судно. Напомним, авиакатастрофа произошла недалеко от поселка Палана. Лайнер при заходе на посадку врезался в береговую скалу.

Поиски ещё 9 человек продолжаются. Камчатка скорбит по погибшим в авиакатастрофе-4

Среди возможных причин крушения – неблагоприятные метеоусловия, отказ техники и ошибка экипажа. На борту находились 28 человек.

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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