В Москве предотвратили теракт. Задержанный хотел взорвать самодельную бомбу

Новости России. В Москве предотвращен теракт. Спецслужбы задержали россиянина, который планировал атаку с большим количеством погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. В Москве предотвращен теракт. Спецслужбы задержали россиянина, который планировал атаку с большим количеством погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мужчина намеревался взорвать самодельную бомбу в людном месте. Инструкции задержанный получал из-за рубежа. Известно, что он состоял в переписке с международными террористическими организациями.
В тайнике у него нашли компоненты самодельного взрывного устройства. Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело.