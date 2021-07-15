В Москве предотвратили теракт. Задержанный хотел взорвать самодельную бомбу

Новости России. В Москве предотвращен теракт. Спецслужбы задержали россиянина, который планировал атаку с большим количеством погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина намеревался взорвать самодельную бомбу в людном месте. Инструкции задержанный получал из-за рубежа. Известно, что он состоял в переписке с международными террористическими организациями.