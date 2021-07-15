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В Германии жертвами сильных дождей стали 19 человек, около 70 жителей пропали без вести

15 июля 2021 11:29
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Новости Германии. Германия под ударом циклона «Бернд». Жертвами сильнейших дождей и наводнений стали 19 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 70 жителей числятся пропавшими без вести.

В Германии жертвами сильных дождей стали 19 человек, около 70 жителей пропали без вести-1

Наиболее пострадали юго-западные регионы страны. В Аденау в результате разгула стихии обрушились шесть домов. Под угрозой еще более 20 зданий.

Из-за ливней уровень воды в реках превысил критический. Заблокированы дороги, повреждены десятки автомобилей. Без электричества остались более 130 тысяч домов. В некоторых районах жители вынуждены пережидать непогоду на крышах. По прогнозам синоптиков, ливни продолжатся минимум до вечера 16 июля.

# Наводнение # Фотофакт

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