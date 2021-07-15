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В Германии из-за наводнений погибли более 40 человек. Без электричества остались свыше 130 тысяч домов

15 июля 2021 14:49
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Новости Германии. Число погибших в результате сильнейших дождей и наводнений в Германии превысило 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще около 70 жителей числятся пропавшими без вести.

В Германии из-за наводнений погибли более 40 человек. Без электричества остались свыше 130 тысяч домов-1

Юго-западные регионы страны оказались под ударом циклона «Бернд». Разгул стихии привел к катастрофическим последствиям. В Аденау обрушились шесть домов. Под угрозой еще более 20 зданий. Из-за ливней уровень воды в реках превысил критический. Заблокированы дороги, повреждены десятки автомобилей.

В Германии из-за наводнений погибли более 40 человек. Без электричества остались свыше 130 тысяч домов-4

Без электричества остались более 130 тысяч домов. Объявлена эвакуация. В некоторых районах жители вынуждены пережидать непогоду на крышах. По прогнозам синоптиков, ливни продолжатся минимум до вечера 16 июля.

# Наводнение # Фотофакт

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