В Германии из-за наводнений погибли более 40 человек. Без электричества остались свыше 130 тысяч домов

Новости Германии. Число погибших в результате сильнейших дождей и наводнений в Германии превысило 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще около 70 жителей числятся пропавшими без вести.

Юго-западные регионы страны оказались под ударом циклона «Бернд». Разгул стихии привел к катастрофическим последствиям. В Аденау обрушились шесть домов. Под угрозой еще более 20 зданий. Из-за ливней уровень воды в реках превысил критический. Заблокированы дороги, повреждены десятки автомобилей.