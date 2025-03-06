Александра Петрова завоевала вторую награду молодёжного ЧЕ по пулевой стрельбе

Александра Петрова завоевала серебряную медаль на молодежном чемпионате Европы по пулевой стрельбе, который проходил в Хорватии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительный день турнира спортсмены определяли сильнейших в стрельбе из пневматического пистолета в упражнении «соло». В женской квалификации белоруска показала лучший результат, опередив ближайшую преследовательницу Мариам Абрамишвили из Грузии на 9 баллов. Однако в финале Петрова стала второй. Ранее Александра выиграла серебро в олимпийском варианте стрельбы из пистолета на 10 метров. У парней наш Николай Якута занял восьмое место, три дня назад он одержал победу в классической стрельбе из пневматического пистолета.