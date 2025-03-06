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Хоккеисты «Динамо-Шинника» прервали серию поражений в регулярном чемпионате МХЛ

06 марта 2025 20:04
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Хоккеисты «Динамо-Шинника» прервали серию поражений в регулярном чемпионате МХЛ и одержали важную победу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты «Динамо-Шинника» прервали серию поражений в регулярном чемпионате МХЛ-1

Подопечные Андрея Михалева во второй раз за два дня встречались с «Красной Армией». И если в первом поединке соперники не оставили отечественной дружине шансов и выиграли с результатом 6:1. То в повторном противостоянии бобруйчане взяли реванш. Стартовая треть завершилась с минимальным перевесом «динамовцев» – 1:0, нашу дружину на девятой минуте вперед вывел Матвей Шидловский. Во втором периоде Дмитрий Тукач упрочил преимущество «шинников». В начале заключительной трети хозяева сумели отыграть одну шайбу, однако и у «бобров» нашелся ответ голом в пустые ворота. Победа с результатом 3:1. Благодаря этому успеху наши парни вернулись на первое место в «Серебряном» дивизионе Западной конференции.

Следующий матч белорусский представитель в лиге проведет на домашнем льду 14 марта против «Амурских тигров».

# Хоккей Беларуси # Хоккей # ХК «Динамо-Шинник»

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