Хоккеисты «Динамо-Шинника» прервали серию поражений в регулярном чемпионате МХЛ

Подопечные Андрея Михалева во второй раз за два дня встречались с «Красной Армией». И если в первом поединке соперники не оставили отечественной дружине шансов и выиграли с результатом 6:1. То в повторном противостоянии бобруйчане взяли реванш. Стартовая треть завершилась с минимальным перевесом «динамовцев» – 1:0, нашу дружину на девятой минуте вперед вывел Матвей Шидловский. Во втором периоде Дмитрий Тукач упрочил преимущество «шинников». В начале заключительной трети хозяева сумели отыграть одну шайбу, однако и у «бобров» нашелся ответ голом в пустые ворота. Победа с результатом 3:1. Благодаря этому успеху наши парни вернулись на первое место в «Серебряном» дивизионе Западной конференции.

Следующий матч белорусский представитель в лиге проведет на домашнем льду 14 марта против «Амурских тигров».