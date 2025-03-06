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Волейболистки «Минчанки» обыграли «Динамо-Метар» в матче Суперлиги

06 марта 2025 20:07
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Волейболистки «Минчанки» провели поединок заключительного тура регулярного чемпионата женской Суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейболистки «Минчанки» обыграли «Динамо-Метар» в матче Суперлиги-1

Наши девушки дома принимали челябинский «Динамо-Метар». Первые две партии остались за соперницами – 25:21; 29:27. Однако дальше белоруски перехватили инициативу и взяли реванш. Они выиграли третий и четвертый сеты – 25:20; 25:21. Судьба противостояния решилась на тай-брейке, где удача сопутствовала подопечным Ольги Пальчевской – 15:8. Как итог, победа – 3:2 по сетам. Отечественные волейболистки завершили регулярный чемпионат на 11-м месте турнирной таблицы.

# Волейбол

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