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На Бали недалеко от курорта начал извергаться вулкан

25 мая 2019 11:31
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Новости Индонезии. Вулкан Агунг на индонезийском Бали на некоторое время нарушил авиасообщение с островом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за его извержения было отменено порядка пяти рейсов.

На Бали недалеко от курорта начал извергаться вулкан-1

Поток лавы распространился на расстояние около трех километров от кратера. Девять поселений, которые расположены рядом с огнедышащей горой, покрыло пеплом. Однако местные власти пока не стали повышать уровень опасности.

Отметим, действующий вулкан Агунг расположен примерно в 75 километрах от популярного среди туристов курорта Кута. В 1963 году его извержение привело к гибели тысячи человек.

На Бали недалеко от курорта начал извергаться вулкан-4

# Извержение вулкана # Фотофакт

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