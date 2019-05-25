На Бали недалеко от курорта начал извергаться вулкан

Новости Индонезии. Вулкан Агунг на индонезийском Бали на некоторое время нарушил авиасообщение с островом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за его извержения было отменено порядка пяти рейсов.

Поток лавы распространился на расстояние около трех километров от кратера. Девять поселений, которые расположены рядом с огнедышащей горой, покрыло пеплом. Однако местные власти пока не стали повышать уровень опасности.

Отметим, действующий вулкан Агунг расположен примерно в 75 километрах от популярного среди туристов курорта Кута. В 1963 году его извержение привело к гибели тысячи человек.