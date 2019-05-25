В Литве день тишины перед вторым туром президентских выборов

Новости Литвы. В Литве готовятся ко второму туру президентских выборов. Сегодня, 25 мая, в стране день тишины – запрещены любые агитации за кандидатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участки для голосования откроются 26 мая в 7 утра. На главный государственный пост претендуют бывшая министр финансов Ингрида Шимоните и экономист Гитанас Науседа. В первом туре выборов с минимальным преимуществом победу одержала Шимоните.

Отметим, литовцы будут выбирать и депутатов Европарламента: на 11 мест претендуют 302 кандидата.