В Монголии вспыхнули массовые протесты против коррупции

Новости Монголии. Демонстрации с требованием остановить коррупцию в Монголии переросли в массовые беспорядки. Активисты штурмовали главное здание парламента страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом для протестов послужило обвинение в коррупции правительственных чиновников. Якобы некоторые из них незаконно получают прибыль от продажи угля в Китай. Демонстрации начались на выходных, но к середине недели приобрели массовый характер. Так, участие в митингах приняли около 10 тысяч человек. Мирной демонстрации не получилось, закончилось все столкновениями протестующих с полицией.