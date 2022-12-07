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В Монголии вспыхнули массовые протесты против коррупции

07 декабря 2022 06:19
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Новости Монголии. Демонстрации с требованием остановить коррупцию в Монголии переросли в массовые беспорядки. Активисты штурмовали главное здание парламента страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Монголии вспыхнули массовые протесты против коррупции-1

Поводом для протестов послужило обвинение в коррупции правительственных чиновников. Якобы некоторые из них незаконно получают прибыль от продажи угля в Китай. Демонстрации начались на выходных, но к середине недели приобрели массовый характер. Так, участие в митингах приняли около 10 тысяч человек. Мирной демонстрации не получилось, закончилось все столкновениями протестующих с полицией.

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# Акции протеста # Фотофакт

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