Специалисты РФ отследили цепочку поставок для сборки БПЛА ВСУ «Баба-яга»

Эксперты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБС) провели анализ украинского беспилотника «Баба-яга» и выявили место его сборки и путь поставок компонентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора ЦКБС Дмитрия Кузякина.

Изучение дрона позволило собрать ценные данные по логистическим цепочкам, складским комплексам, производствам и испытательным полигонам. Вся добытая информация отправлена в профильные организации.

Как отметил Кузякин, анализ дрона дает больше сведений, чем любой агент или специалист. Ранее ВСУ стали использовать «Бабу-ягу» для сброса боеприпасов, в том числе снаряды для минометов и авиабомбы.