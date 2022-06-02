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В Праге прекратят приём беженцев. Чем это объясняет правительство?

02 июня 2022 11:05
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Новости Чехии. Проблемы ждут украинцев в Чехии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Праге решили прекратить прием беженцев.  

В Праге прекратят приём беженцев. Чем это объясняет правительство?-1

В правительстве такое решение объяснили тем, что город больше не может предоставлять им социальную поддержку. Закончились варианты предоставления жилья и средства на медобслуживание. На этом фоне мэр города призвал равномерно распределить всех беженцев по стране. Но будут ли им помогать там, неизвестно.  

# Беженцы # Фотофакт

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