В Праге прекратят приём беженцев. Чем это объясняет правительство?

В правительстве такое решение объяснили тем, что город больше не может предоставлять им социальную поддержку. Закончились варианты предоставления жилья и средства на медобслуживание. На этом фоне мэр города призвал равномерно распределить всех беженцев по стране. Но будут ли им помогать там, неизвестно.