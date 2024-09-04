Пожары уничтожили 5 тыс. гектаров леса в Эквадоре

На юге Эквадора продолжают бушевать лесные пожары. Огонь уже уничтожил свыше 5 тысяч гектаров леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только за неделю в 19 регионах зарегистрировали более 450 очагов возгорания. В трех провинциях жители массово покидают свои дома. В тушении задействованы сотни пожарных, солдаты и добровольцы. С начала года в стране зафиксировано почти 2 тысячи лесных пожаров. Погибли более 20 тысяч животных.