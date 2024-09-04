Камала Харрис на 1,5% опережает Дональда Трампа

Вместе с тем кандидат от демократов в последнее время сдает позиции. За прошлую неделю ее преимущество над республиканцем сократилось в три раза. Теперь разница между ними немного превышает 1,5 %, что можно считать погрешностью. Известно также, что Харрис потратит больше средств на предвыборную рекламу на телевидении, чем Дональд Трамп: слоты на ближайшие два месяца приобретены на более чем 280 миллионов долларов.