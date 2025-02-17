В Минздраве США уволили сотни сотрудников Центра по борьбе с эпидемиями

Как сообщает NBC, администрация президента США Дональда Трампа уволила сотни сотрудников Центра по контролю заболеваний и профилактике (CDC), в том числе и тех, кто занимал важнейшие должности в сфере общественного здравоохранения. Об этом пишет РИА Новости.

В частности, были сокращены сотрудники отдела CDC, отвечающего за подготовку к борьбе с эпидемиями.