В Минздраве США уволили сотни сотрудников Центра по борьбе с эпидемиями

Как сообщает NBC, администрация президента США Дональда Трампа уволила сотни сотрудников Центра по контролю заболеваний и профилактике (CDC), в том числе и тех, кто занимал важнейшие должности в сфере общественного здравоохранения. Об этом пишет РИА Новости.
В частности, были сокращены сотрудники отдела CDC, отвечающего за подготовку к борьбе с эпидемиями.
Представитель Министерства здравоохранения США сообщил, что сокращение штата – это часть усилий по уменьшению числа государственных служащих.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Белый дом готовит указ об уменьшении тысяч сотрудников Министерства здравоохранения. Трамп также заявил, что Илон Маск и Вивек Рамасвами будут руководить новым Департаментом эффективности правительства (DOGE), который призван сократить расходы и провести реструктуризацию федеральных агентств. Позднее Рамасвами объявил о своем уходе с поста руководителя DOGE.