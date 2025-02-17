Прямой эфир

В США заявили, что конфликт в Украине де-факто закончен

17 февраля 2025 07:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Американское издание The National Interest утверждает, что, несмотря на непрекращающиеся военные столкновения, конфликт в Украине уже фактически завершен и что Москва выиграла это противостояние. Об этом пишет РИА Новости.

«Де-факто конфликт на Украине закончен», – говорится в издании.

В статье говорится, что в большинстве стран мира исход конфликта будет воспринят в пользу России. 

По мнению авторов, Соединенные Штаты могут прекратить помощь Украине, что приведет к ее отделению от НАТО и возложит финансовое бремя на Евросоюз. Это ослабит помощь Украине и лишит ее возможностей участвовать в переговорном процессе с Россией и США.

В США заявили, что конфликт в Украине де-факто закончен-1

Фото: pixabay

Президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп недавно обсудили в ходе телефонного разговора вопросы обмена гражданами и разрешения ситуации в Украине. Трамп также сообщил о планах встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Кларксон предложил назначить Путина премьером Великобритании
17 февраля 2025 07:49

Кларксон предложил назначить Путина премьером Великобритании

В США сокращают сотрудников Министерства здравоохранения
17 февраля 2025 07:47

В США сокращают сотрудников Министерства здравоохранения

В Германии начались акции в защиту демократии
17 февраля 2025 07:45

В Германии начались акции в защиту демократии