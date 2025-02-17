Американское издание The National Interest утверждает, что, несмотря на непрекращающиеся военные столкновения, конфликт в Украине уже фактически завершен и что Москва выиграла это противостояние. Об этом пишет РИА Новости.

«Де-факто конфликт на Украине закончен», – говорится в издании.

В статье говорится, что в большинстве стран мира исход конфликта будет воспринят в пользу России.

По мнению авторов, Соединенные Штаты могут прекратить помощь Украине, что приведет к ее отделению от НАТО и возложит финансовое бремя на Евросоюз. Это ослабит помощь Украине и лишит ее возможностей участвовать в переговорном процессе с Россией и США.