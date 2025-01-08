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В Минобороны Польши рассказали, на что пойдёт рекордный военный бюджет

08 января 2025 08:01
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Не изменяет выбранному курсу Польша: страна продолжает вооружаться. В 2025 году на оборону сформирован рекордный бюджет – Варшава выделила более 45 миллиардов евро, что соответствует 4,7 % ВВП страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минобороны Польши рассказали, на что пойдёт рекордный военный бюджет-2

Основная часть этих денег пойдет на модернизацию армии. У Южной Кореи планируют закупить еще около 200 танков, с США заключены договоренности о поставках более 90 ударных вертолетов. Не оставят без заказов и местный военпром. Польские предприятия уже получили заказ на 500 броневиков. На вооружение их должны передать уже в этом году. С оружейными заводами Польши заключено 120 контрактов на сумму почти в 30 миллиардов евро. Кроме того, до конца 2025-го планируется увеличить численность Вооруженных сил на 7,5 тысячи бойцов. В связи с этим миллионы евро пойдут на закупку снаряжения.

# Польша # Международная политика # Оружие и боеприпасы # Вооруженные силы

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