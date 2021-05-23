В Миннесоте неизвестные открыли огонь после словесной перепалки, погибли двое

Новости США. В штате Миннесота неизвестные открыли огонь. В результате перестрелки два человека погибли, еще восемь получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В штате Миннесота неизвестные открыли огонь. В результате перестрелки два человека погибли, еще восемь получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все пострадавшие доставлены в больницу, один из них тяжело ранен.
По предварительным данным, стрельба произошла после словесной перепалки. Очевидцы говорят, что злоумышленников было двое. Сейчас их разыскивает полиция.