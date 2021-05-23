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В Миннесоте неизвестные открыли огонь после словесной перепалки, погибли двое

23 мая 2021 12:21
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Новости США. В штате Миннесота неизвестные открыли огонь. В результате перестрелки два человека погибли, еще восемь получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Миннесоте неизвестные открыли огонь после словесной перепалки, погибли двое-1

Все пострадавшие доставлены в больницу, один из них тяжело ранен.

В Миннесоте неизвестные открыли огонь после словесной перепалки, погибли двое-4

По предварительным данным, стрельба произошла после словесной перепалки. Очевидцы говорят, что злоумышленников было двое. Сейчас их разыскивает полиция.

# Стрельба в США # Фотофакт

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