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Китай опубликовал свои первые фото и видео с Марса

22 мая 2021 19:22
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Новости Китая. Первый китайский марсоход приземлился на Красной планете. Космическое агентство Поднебесной опубликовало первые фотографии и видео, полученные с Марса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай опубликовал свои первые фото и видео с Марса-1

На изображениях видно, как марсоход отделяется от спускаемого модуля, разворачивает антенну, солнечные панели и другие механизмы.

Китай опубликовал свои первые фото и видео с Марса-4

Также представлен ролик, демонстрирующий отсоединение спускаемого аппарата от орбитального, и снимок, полученный ровером с поверхности Марса.

Китай опубликовал свои первые фото и видео с Марса-7

К слову, Китай стал третьей после СССР и США страной, совершившей успешную, мягкую посадку на Красную планету.

# Космос # Фотофакт

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