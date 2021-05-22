Китай опубликовал свои первые фото и видео с Марса

Новости Китая. Первый китайский марсоход приземлился на Красной планете. Космическое агентство Поднебесной опубликовало первые фотографии и видео, полученные с Марса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На изображениях видно, как марсоход отделяется от спускаемого модуля, разворачивает антенну, солнечные панели и другие механизмы.

Также представлен ролик, демонстрирующий отсоединение спускаемого аппарата от орбитального, и снимок, полученный ровером с поверхности Марса.