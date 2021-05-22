В Афинах +32, в Москве +14. Погода в Европе на неделю с 24 по 30 мая

В Париже синоптики обещают небольшой дождь, столбик термометра покажет +15°C, рассказали в программе «Плюс-минус».
Снова дожди, грозы и похолодание. Прогноз погоды в Беларуси на конец мая
В Париже синоптики обещают небольшой дождь, столбик термометра покажет +15°C, рассказали в программе «Плюс-минус».
Снова дожди, грозы и похолодание. Прогноз погоды в Беларуси на конец мая
В Вене без осадков, температура воздуха +19°C. В Риме до 23 градусов тепла, без осадков. В Мадриде воздух прогреется до +20°C.
В столице Болгарии ожидается +27°C, солнечно. В Анкаре температура воздуха, по прогнозам синоптиков, составит +26°C, здесь возможны дождь и гроза. А в Афинах солнечно, осадков не ожидается. Здесь обещают 32 градуса тепла.
Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге прогнозируют 13 градусов тепла и дождь, в Вильнюсе +15°C и также дождь. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +18°C. В Киеве будет +19°C, здесь возможен дождь. В Москве ожидается сильный дождь. Столбики термометров покажут +14°C.