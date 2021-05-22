Прямой эфир

Погибли 11 человек. В Ростовской области день траура по погибшим из-за выброса метана рабочим

22 мая 2021 18:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В Ростовской области 22 мая день траура по погибшим рабочим. Приспущены государственные флаги, все развлекательные мероприятия отменены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погибли 11 человек. В Ростовской области день траура по погибшим из-за выброса метана рабочим-1

Накануне при устранении коммунальной аварии в Неклиновском районе из-за выброса метана погибли 10 человек. Еще один скончался сегодня в больнице. Кроме того, есть пострадавшие – они госпитализированы.

Погибли 11 человек. В Ростовской области день траура по погибшим из-за выброса метана рабочим-4

Одна из версий трагедии – несоблюдение техники безопасности. Люди спустились в коллектор без средств защиты. Там произошел выброс газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

# Несчастный случай # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Афинах +32, в Москве +14. Погода в Европе на неделю с 24 по 30 мая
22 мая 2021 18:34

В Афинах +32, в Москве +14. Погода в Европе на неделю с 24 по 30 мая

Под Парижем построили приют для животных, которые выступали в цирке
22 мая 2021 14:45

Под Парижем построили приют для животных, которые выступали в цирке

Обеспечить долгосрочную готовность мира к пандемиям. Что заявили на Глобальном саммите по здравоохранению?
22 мая 2021 12:56

Обеспечить долгосрочную готовность мира к пандемиям. Что заявили на Глобальном саммите по здравоохранению?