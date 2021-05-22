Погибли 11 человек. В Ростовской области день траура по погибшим из-за выброса метана рабочим

Новости России. В Ростовской области 22 мая день траура по погибшим рабочим. Приспущены государственные флаги, все развлекательные мероприятия отменены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. В Ростовской области 22 мая день траура по погибшим рабочим. Приспущены государственные флаги, все развлекательные мероприятия отменены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне при устранении коммунальной аварии в Неклиновском районе из-за выброса метана погибли 10 человек. Еще один скончался сегодня в больнице. Кроме того, есть пострадавшие – они госпитализированы.
Одна из версий трагедии – несоблюдение техники безопасности. Люди спустились в коллектор без средств защиты. Там произошел выброс газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело.