В Миннесоте небольшой самолет рухнул на жилой дом

29 марта в городе Бруклин-Парк, штат Миннесота, небольшой самолет врезался в жилой дом, вызвав возгорание. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News.

Все люди, находящиеся на борту, погибли, но жители дома не пострадали, количество жертв еще уточняется. Национальный совет по безопасности транспорта США приступил к работе.