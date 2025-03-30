В Миннесоте небольшой самолет рухнул на жилой дом

29 марта в городе Бруклин-Парк, штат Миннесота, небольшой самолет врезался в жилой дом, вызвав возгорание. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News.
29 марта в городе Бруклин-Парк, штат Миннесота, небольшой самолет врезался в жилой дом, вызвав возгорание. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News.
Фото: pixabay
Все люди, находящиеся на борту, погибли, но жители дома не пострадали, количество жертв еще уточняется. Национальный совет по безопасности транспорта США приступил к работе.