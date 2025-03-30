Количество жертв в Мьянме возросло до 1700 человек

В Мьянме в итоге землетрясения магнитудой 7,7 число жертв достигло 1,7 тысяч человек, более 3,4 тысяч получили ранения, 300 человек числятся без вести пропавшими. Об этом пишет РИА Новости.
В Мьянме в итоге землетрясения магнитудой 7,7 число жертв достигло 1,7 тысяч человек, более 3,4 тысяч получили ранения, 300 человек числятся без вести пропавшими. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: pixabay
Ее эпицентр находился неподалеку от городка Сагайн, толчки ощутили в близлежащих странах, в том числе в Таиланде, где введен режим чрезвычайного положения. На помощь жертвам Россия и Китай направили спасателей.