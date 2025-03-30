Республика Сербская борется с последствиями сильнейшего наводнения, вызванного обильными дождями последних дней. Накануне в восточном городе Приедор река Сана вышла из берегов, из-за чего под водой оказалось более 800 зданий, 145 человек были эвакуированы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на то, что к утру воскресенья уровень воды стал спадать, в ряде муниципалитетов объявлен режим чрезвычайной ситуации. МВД и местные власти готовятся на случай ухудшения обстановки. Штабы по кризисным ситуациям продолжают работу, оценивая ситуацию и принимая меры по оказанию помощи пострадавшим. Тех, кому некуда было идти, разместили в городской гостинице, которая все еще не отрезана от транспортного сообщения.

Я не могу сейчас добраться до своего дома, из-за того что вода перекрыла все дороги. Может быть, я смогу вернутся через три-четыре дня, но никто пока не знает когда уровень реки упадет. Говорят, что самое сильное наводнение было в 2014 году, но, по моему мнению, именно сейчас мы переживаем удар в разы критичнее.