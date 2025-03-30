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В Тайланде начались лесные пожары вскоре после землетрясения

30 марта 2025 13:44
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Беда не приходит одна. На фоне устранения последствий мощнейшего землетрясения в Центральной Азии, спасатели Тайланда теперь вынуждены справляться еще и с лесными пожарами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Тайланде начались лесные пожары вскоре после землетрясения-2

Накануне засушливый сезон принес на холмы северных провинций Таиланда массовые возгорания. К настоящему моменту в регионе зафиксировано более 155 очагов пожара. Однако, несмотря на осложнение ситуации вокруг землетрясения, поиски и эвакуация людей продолжается.

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# Землетрясение # Пожары # ЧП

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