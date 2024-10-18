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В МИД РФ прокомментировали возможный перехват ракет Польшей

18 октября 2024 09:10
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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко подверг критике польские власти за безответственные высказывания о возможности перехвата ракет РФ с помощью американской системы противоракетной обороны в Редзикове (Польша). Об этом пишет РИА Новости. Он отметил, что среди стран НАТО Польша придерживается самой радикальной позиции.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что американская база ПРО в Редзикове может уничтожать как иранские, так и российские ракеты, летящих в сторону республики. 

В мае Пентагон предоставил компании Northrop Grumman заказ на сумму 49 миллионов долларов на разработку интегрированной системы управления боевыми действиями противовоздушной и противоракетной обороны для Польши. Однако США утверждают, что эта система ПРО нацелена исключительно на защиту от иранских ракет, а не от России.

# Международная политика

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