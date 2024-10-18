В МИД РФ прокомментировали возможный перехват ракет Польшей

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко подверг критике польские власти за безответственные высказывания о возможности перехвата ракет РФ с помощью американской системы противоракетной обороны в Редзикове (Польша). Об этом пишет РИА Новости. Он отметил, что среди стран НАТО Польша придерживается самой радикальной позиции.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что американская база ПРО в Редзикове может уничтожать как иранские, так и российские ракеты, летящих в сторону республики.

В мае Пентагон предоставил компании Northrop Grumman заказ на сумму 49 миллионов долларов на разработку интегрированной системы управления боевыми действиями противовоздушной и противоракетной обороны для Польши. Однако США утверждают, что эта система ПРО нацелена исключительно на защиту от иранских ракет, а не от России.