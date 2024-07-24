Заявления властей Киева о необходимости скорейшего завершения конфликта вызваны ходом электоральной кампании в США. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей встречи с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином отметил, что понимает необходимость скорейшего завершения конфликта.

Захарова акцентировала внимание на том, что обсуждать искренность сказанного Владимиром Зеленским «не то что смешно, а даже как-то неприлично». По словам дипломата, президент Украины совершил предательство в отношении украинских граждан и своей ближайшей команды, способствовавшей его приходу на пост главы государства.

В течение нескольких лет можно было наблюдать множество «подтверждений того, что Зеленский готов предать любого ради сохранения собственной власти, ради собственных болезненных амбиций», – акцентировала внимание Захарова.