В международном вокзале Лондона затопило тоннель

Сотни пассажиров застряли на международном вокзале Лондона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнение в железнодорожном туннеле недалеко от столицы привело к отмене десятков поездов, которые связывают королевство с материковой Европой. В частности, не могут добраться лондонцы до Парижа, Амстердама и Брюсселя. Когда возобновится железнодорожное сообщение, операторы пока не сообщают.

Напомним, это уже второе ЧП на линии за последнее время. 21 декабря планы путешественников нарушила внезапная забастовка работников компании.