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В международном вокзале Лондона затопило тоннель

30 декабря 2023 15:18
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Сотни пассажиров застряли на международном вокзале Лондона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В международном вокзале Лондона затопило тоннель-1

Наводнение в железнодорожном туннеле недалеко от столицы привело к отмене десятков поездов, которые связывают королевство с материковой Европой. В частности, не могут добраться лондонцы до Парижа, Амстердама и Брюсселя. Когда возобновится железнодорожное сообщение, операторы пока не сообщают.

Напомним, это уже второе ЧП на линии за последнее время. 21 декабря планы путешественников нарушила внезапная забастовка работников компании.

# ЧП # Новости Великобритании

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