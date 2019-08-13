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В международном аэропорту Гонконга отменили все рейсы

13 августа 2019 06:33
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В международном аэропорту Гонконга отменены все рейсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В международном аэропорту Гонконга отменили все рейсы -1

Сотни туристов уже пятые сутки ожидают регистрации в главном терминале. Здание аэропорта оккупировали тысячи антиправительственных демонстрантов, протестующих против законопроекта об экстрадиции. Он подразумевает выдачу граждан КНР из Гонконга в материковый Китай.

В международном аэропорту Гонконга отменили все рейсы -4

В минувшие выходные в столкновениях между полицией и противниками законопроекта пострадали порядка четырех десятков человек. После многочисленных попыток протестующих остановить движение транспорта, работа аэропорта, обслуживающего по восемьсот рейсов ежесуточно, оказалась парализована. Накануне посадку разрешали лишь тем самолётам, что уже находились в воздухе. 

В международном аэропорту Гонконга отменили все рейсы -7

# Китай # Фотофакт

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