Погибли пятеро, младшему было 8 месяцев: стало известно, почему сгорел детсад в США

Новости США. В сгоревшем детском саду в Пенсильвании были нарушены требования пожарной безопасности. Инспекторы выяснили, что в доме стояли неисправные розетки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Замыкание в одной из них и могло привести к пожару. Однако точная причина возгорания будет известна после окончания расследования.