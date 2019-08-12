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Погибли пятеро, младшему было 8 месяцев: стало известно, почему сгорел детсад в США

12 августа 2019 13:38
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Новости США. В сгоревшем детском саду в Пенсильвании были нарушены требования пожарной безопасности. Инспекторы выяснили, что в доме стояли неисправные розетки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Замыкание в одной из них и могло привести к пожару. Однако точная причина возгорания будет известна после окончания расследования.

Погибли пятеро, младшему было 8 месяцев: стало известно, почему сгорел детсад в США -1

Погибли пятеро, младшему было 8 месяцев: стало известно, почему сгорел детсад в США -3

Напомним, в одном из детских садов этого американского штата вспыхнул пожар: пятеро детей погибли. Самому младшему ребенку было всего восемь месяцев, старшему – семь лет. Двум детям чудом удалось спастись. Им пришлось прыгать с крыши прямо на землю, где их ловили спасатели.

Предварительный осмотр показал, что в двухэтажном доме был установлен всего один детектор дыма, который находился на чердаке.

Погибли пятеро, младшему было 8 месяцев: стало известно, почему сгорел детсад в США -6

# Пожар # Фотофакт

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