Погибли пятеро, младшему было 8 месяцев: стало известно, почему сгорел детсад в США

Новости США. В сгоревшем детском саду в Пенсильвании были нарушены требования пожарной безопасности. Инспекторы выяснили, что в доме стояли неисправные розетки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Замыкание в одной из них и могло привести к пожару. Однако точная причина возгорания будет известна после окончания расследования.
Напомним, в одном из детских садов этого американского штата вспыхнул пожар: пятеро детей погибли. Самому младшему ребенку было всего восемь месяцев, старшему – семь лет. Двум детям чудом удалось спастись. Им пришлось прыгать с крыши прямо на землю, где их ловили спасатели.
Предварительный осмотр показал, что в двухэтажном доме был установлен всего один детектор дыма, который находился на чердаке.