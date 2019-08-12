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КНДР снова провела ракетные испытания, выражая недовольство совместными военными США и Южной Кореи

12 августа 2019 11:23
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Новости КНДР. В КНДР снова провели испытания ракет, несмотря на протест со стороны Южной Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Снаряды были выпущены в сторону Японского моря и пролетели около 260 километров.

КНДР снова провела ракетные испытания, выражая недовольство совместными военными США и Южной Кореи-1

Затянувшиеся ракетные испытания – это ответ Пхеньяна на совместные военные учения США и Южной Кореи, которые КНДР воспринимает как угрозу в свой адрес. Сеул пытался начать переговоры с северным соседом, однако Пхеньян заявил, что не намерен вести диалог, пока власти Южной Кореи не предоставят объяснений сотрудничества в военной сфере с американской стороной.

Пятое испытание за две недели: КНДР произвела запуск двух ракет

# Международная политика # Фотофакт

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