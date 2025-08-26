В Германии прогнозируется рост банкротств среди пивоварен

По мнению руководителя баварской компании Oettinger Штефана Блашака, волна банкротств ожидает в ближайшие годы пивоваренную отрасль Германии, пишет ТАСС.

По мнению Штефана Блашака, эта тенденция связана с постоянным снижением потребления пива в Германии. Он заявил, что «рынок рухнул на 7-7,5 %».

По некоторым оценкам, пять из шести крупных пивоварен Германии в 2024-м произвели меньше пива, чем годом ранее. Компания Oettinger планирует в следующем году приостановить производство напитка на одном из своих четырех заводов в Германии – в Брауншвейге.

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