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В Германии прогнозируется рост банкротств среди пивоварен

26 августа 2025 16:14
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По мнению руководителя баварской компании Oettinger Штефана Блашака, волна банкротств ожидает в ближайшие годы пивоваренную отрасль Германии, пишет ТАСС.

По мнению Штефана Блашака, эта тенденция связана с постоянным снижением потребления пива в Германии. Он заявил, что «рынок рухнул на 7-7,5 %».

По некоторым оценкам, пять из шести крупных пивоварен Германии в 2024-м произвели меньше пива, чем годом ранее. Компания Oettinger планирует в следующем году приостановить производство напитка на одном из своих четырех заводов в Германии – в Брауншвейге.

Фото: Pinterest

# Кризис в ЕС

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