Новости Мексики. Во время мессы в городе Сьюдад-Мадеро на севере Мексики обрушилась крыша церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате по меньшей мере девять человек погибли и более 40 получили ранения.

Под завалами могут находиться еще около 30 человек. Еще до приезда спасателей местные жители разбирали обломки, пытаясь найти выживших. В поисковой операции привлекли и военных, которые привезли с собой специально обученных собак и тяжелую технику. По сообщению властей, обрушение предположительно произошло в результате «неисправности конструкции».