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В Мексике обрушилась крыша церкви – погибли 9 человек, более 40 ранены

02 октября 2023 12:23
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Новости Мексики. Во время мессы в городе Сьюдад-Мадеро на севере Мексики обрушилась крыша церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате по меньшей мере девять человек погибли и более 40 получили ранения.

В Мексике обрушилась крыша церкви – погибли 9 человек, более 40 ранены-1

Под завалами могут находиться еще около 30 человек. Еще до приезда спасателей местные жители разбирали обломки, пытаясь найти выживших. В поисковой операции привлекли и военных, которые привезли с собой специально обученных собак и тяжелую технику. По сообщению властей, обрушение предположительно произошло в результате «неисправности конструкции».

# ЧП # Новости Мексики # Фотофакт

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